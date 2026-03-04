Какие тарифы Киевстар закрываются?

Обновление ждет абонентов Киевстар уже с 10 марта 2026 года, сообщил мобильный оператор.

Для украинцев будут недоступны такие тарифы:

Бизнес UA. Лайт;

Бизнес UA. Оптимум;

Бизнес UA. Максимум;

Бизнес UA. Онлайн;

ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес;

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес.

Мы активно работаем над тем, чтобы предоставлять еще больше возможностей для корпоративных клиентов и отвечать их реальным потребностям сегодняшнего дня. Поэтому мы представим новую линейку тарифов, созданную с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса,

– сообщили в компании.

О новых тарифах Киевстар станет известно уже с 10 марта.

Какие есть дешевые тарифы Киевстара?

Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.

Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:

290 гривен, если перенести номер,

370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.

Также есть такие тарифы:

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен

ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.

Что со стоимостью тарифов у других операторов?