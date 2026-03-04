Какие тарифы Киевстар закрываются?
Обновление ждет абонентов Киевстар уже с 10 марта 2026 года, сообщил мобильный оператор.
Смотрите также Что делать, если ваш мобильный номер взломали: 6 правил, чтобы не попасть на крючок мошенников
Для украинцев будут недоступны такие тарифы:
- Бизнес UA. Лайт;
- Бизнес UA. Оптимум;
- Бизнес UA. Максимум;
- Бизнес UA. Онлайн;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес.
Мы активно работаем над тем, чтобы предоставлять еще больше возможностей для корпоративных клиентов и отвечать их реальным потребностям сегодняшнего дня. Поэтому мы представим новую линейку тарифов, созданную с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса,
– сообщили в компании.
О новых тарифах Киевстар станет известно уже с 10 марта.
Какие есть дешевые тарифы Киевстара?
Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.
Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:
- 290 гривен, если перенести номер,
- 370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.
Также есть такие тарифы:
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен
- ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.
Что со стоимостью тарифов у других операторов?
Vodafone повышает цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.
С 4 марта в полночь изменения вводит мобильный оператор lifecell. В частности, компания прекращает новые подключения услуги "Тарифная подписка" для пакетов "Гаджет планшет" и "Гаджет смарт". вместе с этим возрастет стоимость некоторых услуг.