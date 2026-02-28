Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказало 24 Каналу, как противодействовать таким атакам мошенников и что делать, если вы заподозрили, что ваш номер могли взломать.

Как понять, что ваш мобильный номер пытаются взломать мошенники?

В МВД объяснили, что потеря собственной SIM-карты – это не только бытовые неудобства, но и серьезная угроза финансовой безопасности человека и его приватности.

Мошенники используют методы социальной инженерии, фишинговые сайты и т.д., чтобы заставить человека передать необходимые данные или выполнить необходимые действия,

– отметили в министерстве.

Преступники даже могут намеренно звонить жертве с разных номеров, чтобы потом использовать эти же номера для подтверждения перевыпуска SIM-карты.

Как обезопасить себя от подобного мошенничества?

Министерство внутренних дел дало несколько действенных советов, которые помогут избежать мошенничества с SIM-картами:

Будьте осторожны со звонками от якобы представителей мобильного оператора. Если вам звонят и просят предоставить код подтверждения или личные данные, не передавайте информацию и сразу завершите разговор. Если есть сомнения, то можно самостоятельно позвонить к своему оператору по официальному номеру. Если подозреваете, что вашу карту хотят перевыпустить – немедленно обратитесь в службу поддержки мобильного оператора. Сообщите о подозрительной активности и заблокируйте удаленный перевыпуск SIM-карты. Прервите "цепочку" мошеннических звонков. Если вам звонят с подозрительными предложениями или просьбой перезвонить – сразу позвоните своим знакомым или родным. Это позволит разорвать возможный мошеннический механизм. Запретите удаленный перевыпуск SIM-карты. В настройках мобильного оператора или через контактный центр можно активировать функцию, позволяющую перевыпуск SIM-карты, только если вы лично придете в официальный магазин с паспортом. Используйте уникальный номер для финансовых операций. Желательно иметь отдельный номер телефона для банковских операций, который не указывается в открытом доступе – в объявлениях или который указан в ваших социальных сетях или мессенджерах. Рассмотрите возможность перехода на контрактное обслуживание или привязку предоплаченного номера телефона к паспорту. Такая форма подключения обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку перевыпуск SIM-карты возможен только при личном присутствии и предъявлении документа.

Также можно обратиться к своему мобильному оператору и узнать о других дополнительных мерах безопасности (например, подтверждение смены SIM-карты через видеоверификацию или проверку по паспорту), и попросить включить их. Заметьте, что некоторые операторы могут взимать дополнительные средства за подобные услуги.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Если вы уже стали жертвой мошенников с SIM-картами, то МВД советует:

Немедленно обратиться к мобильному оператору и сообщить, что вашу SIM-карту перевыпустили без вашего ведома. Попросите временно заблокировать номер.

При подозрении, что мошенники получили доступ к банковскому аккаунту – свяжитесь с банком и заблокируйте карты и онлайн-доступ.

Проверьте доступ к своим учетным записям в социальных сетях и электронной почте. Если есть подозрение на взлом – измените пароли.

Если мошенники получили доступ к вашим аккаунтам – сообщите об этом друзьям и знакомым, чтобы они не попали в ловушку мошенников (например, если мошенники будут просить деньги от вашего имени).

Обратитесь в милицию с заявлением о мошенничестве или подайте электронное обращение в киберполицию по ссылке.

Помните, что главная линия защиты – ваша бдительность. Соблюдение базовых правил безопасности может помочь избежать финансовых потерь и защитить приватность вашей жизни,

– объяснили в министерстве внутренних дел.

Как мошенники по этой схеме могут получить доступ к вашим страницам в соцсетях?

В МВД объяснили, что доступ к страницам в соцсетях мошенники могут получить несколькими способами. В частности, под разными предлогами злоумышленники выманивают у пользователей пароли от учетных записей или одноразовые коды из SMS.

Еще одна распространенная схема – рассылка фишинговых ссылок. Перейдя по такой ссылке, жертва вводит свои данные для входа, не подозревая, что сайт является подделкой. На самом деле фишинговый ресурс лишь имитирует настоящий сервис и мгновенно передает введенные логины и пароли мошенникам.

