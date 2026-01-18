Там пользователям предлагают ввести номер телефона и коды подтверждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации и Киберполицию.

Смотрите также Ядовитые духи за донаты: по сети распространяется новая страшилка

Что известно о новой мошеннической схеме?

Мошенники распространяют через социальные сети и мессенджеры сообщения о возможности получить промокод на 10 литров топлива за подписку на телеграмм-канал.

В Киберполиции отмечают, что такие суперпредложения – любимый инструмент мошенников, ведь за громкими обещаниями скрывается вовсе не скидка или бонус, а риск потерять доступ к собственным аккаунтам.

Специалисты объясняют, что сообщение содержит ссылку на фишинговую страницу, стилизованную под официальный сайт автозаправочных станций. На такой странице предлагают подписаться на телеграмм-канал и получить промокод на бесплатное топливо.

Далее пользователя перенаправляют на еще одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и код подтверждения из смс или телеграма. После ввода данных злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя и используют его для рассылки новых фейковых сообщений.

В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет настоящему владельцу восстановления доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом меньше чем за сутки.

Киберполиция призывает украинцев всегда проверять информацию через официальные источники, не переходить по подозрительным ссылкам с SMS, мессенджеров или электронной почты, и проверять сайты, перед тем как вводить личные данные.

Какие еще мошеннические схемы недавно заметили в Украине?