Действительно ли "ядовитые духи" раздавали за донаты на Волыни, обращался ли кто-то с этой историей в полицию – разбирался 24 Канал.
С чего началась история с "ядовитыми духами" на Волыни?
В социальных сетях, в частности фейсбука и Threads, распространялись сообщения, что люди получали голосовое сообщение, в котором, отмечалось, что якобы ходят "фальшивые волонтеры", которые предлагают "смертельные духи".
В вайбер-группах распространяли голосовое сообщение, где женщина рассказывает, что получала сообщение, а также узнала информацию о "ядовитых духах" за донаты от учительницы.
Женщина из Ковеля рассказывала, что по городу ходят "молодые люди в военном", просят задонатить на армию и предлагают за это духи, понюхать и взять.
Во время вдыхания этих духов легкие сгорают меньше, чем за неделю. Никакие врачи ничего не помогают. Какой-то там яд, или что там есть в тех духах. Люди берут, ничего не подозревая и все, и умирают,
– утверждает женщина в голосовом.
Она также сказала, чтобы другие родители передали своим детям, чтобы те "ничего не вдыхали и не нюхали никакие духи".
Что говорят в полиции об этой истории?
24 Канал обратился за комментарием по истории с "ядовитыми духами" к пресс-секретарю полиции Волыни Ольге Бузулук. Она отметила, что информация об этом не соответствует действительности.
Это неправда. Вызовов по Ковелю не было,
– отметила Бузулук.
В то же время соответствующие сообщения в социальных сетях спровоцировали звонки в милицию с жалобой на людей, которые действительно предлагали прохожим духи. Волынское издание misto.media писало, что 7 и 9 января в полицию поступили два обращения, что люди, среди которых был и ветеран, предлагали пробники обычных духов от их знакомого и при этом побуждали донатить на ВСУ.
Ольга Бузулук подтвердила 24 Каналу, что такая история имела место, но полиция провела разъяснительную работу с этими гражданами.
"В Луцке уже разобрались с ситуацией, объяснили, что не гоже ветеранам ходить и пробники духов продавать за донаты. Они нас поняли. На них ничего не составляли (дела в полиции – 24 Канал)", – пояснила пресс-секретарь полиции Волыни.
Поэтому история с "ядовитыми духами", которые раздают за донаты – является фейковой.
Или новая история со "смертельно ядовитыми духами"?
BBC ранее писало, что фейку о "смертельных духах" уже более 20 лет. Слухи о якобы подбрасывании ядовитых ароматов в почтовые ящики ранее распространялись в России, Казахстане, Израиле, Австралии, Малайзии и США в 2001, 2004, 2015, 2017, 2022 и 2023 годах.
Иногда в сети даже показывают фото "смертельных духов". Это нечеткое изображение маленького тестера, которое распространяют уже более двух десятилетий.
В Украине в 2024 году Нацполиция уже опровергала информацию о гибели людей от вдыхания духов. Правоохранители отметили, что тогда не было зафиксировано ни одного случая отравления или смерти от духов в Украине.