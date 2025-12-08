Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка.

Смотрите также Рада изъяла русский из списка языков, которые нуждаются в особой защите

Правда ли, что во Львове русскоязычному ребенку не дали подарок в садике?

В социальных сетях распространили скриншот, на котором мама девочки будто жалуется на русском языке о том, что ее ребенку не дали подарок на День святого Николая. Якобы ее обидели из-за того, что она не говорит на украинском. Ей ответили, что во Львове все должны говорить на государственном языке, говоря, что "Николай решил не дарить подарки "московоротым".



Диалог в родительском чате якобы об оскорблении русскоязычного ребенка / Скриншот

Конечно, ситуация скандальная. Однако такой переписки родителей не было, распространенная информация – это целенаправленная манипуляция. Львовский городской совет заявляет, что в детских садах одинаково относятся ко всем детям.

Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было. Такие фейки – типичная российская тактика: рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет,

– написал Андрей Закалюк.

Чиновник добавил, что детей не обижают и потому, что ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки родителей. Он призвал распространять только проверенную информацию.

Языковые скандалы в Украине: последние новости