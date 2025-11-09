Об этом заявил заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко со ссылкой на недавнее исследование. Об этом информирует 24 Канал.

Какая языковая ситуация в школах Киева?

Результаты опроса, который провели Государственная служба качества образования и языковой омбудсмен, продемонстрировали, что в столице Украины почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов. Для сравнения: средняя цифра по Украине – 14% на уроках и 21% – на переменах.

Во время опроса ученики отметили, что сами нарушают языковой закон: общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82% (по Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на переменах – 52%). Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

Киев можно отнести к обрусевшим регионам Украины. Все показатели ниже, чем по Украине. Молодое поколение применяет русский язык даже чаще чем их родители. Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет, социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек,

– заявил Сиротенко.

Он также подчеркивает необходимость принятия Закона о внесении изменений в некоторые законы относительно использования языка в образовательном процессе (№13072). Также надо организовать системную работу по правовому и ценностному просвещению как учителей, так и учеников, а также усилить контроль внутри системы образования.

Сколько жалоб получает Уполномоченный?

Сиротенко также рассказал, что к Уполномоченному поступает не так много обращений о нарушениях в сфере образования – примерно 5% от общего количества жалоб.

Они касаются всех форм образования, включая дошкольное и внешкольное. Относительно школ, эта часть жалоб составляет всего одну четвертую от общего количества жалоб по образованию. Но небольшое количество жалоб не означает отсутствие нарушений. Родители и дети в определенной степени заинтересованы в лояльности учителей. Кроме того, существует проблема с фиксацией нарушения,

– резюмировал он.