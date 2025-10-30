Об этом во время форума "Украинский – язык сильных" в Киеве рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Какая языковая тенденция среди молодежи?

Чиновница отметила, что наблюдают откат по использованию украинского языка в быту среди подростков и молодежи. В частности, в 2022 году 46% детей пользовались украинским языком постоянно, в 2023 – 55%, а в 2024 – 49%.

Из положительного – постоянно растет уровень компетентности детей в использовании украинского языка. То есть они его знают: в 2022 году 61% детей и молодежи считали, что свободно владеют украинским, в 2023 – 72%, а в 2024 – 75%,

– уточнила заместитель министра.

То есть, по ее словам, дети лучше с каждым годом знают и владеют украинским языком, но, если сравнить с прошлым годом, меньше им пользуются в быту.

Коновалова также сообщила, что 33% подростков объяснили это привычкой, 20% из них тем, что в семье общаются на русском, а в школьной среде – на украинском. 13% отметили, что за пределами школы у них отсутствует среда для общения на украинском, 12% – что не пользуются языком из-за его недостаточного знания.

На четвертом году полномасштабной войны 9% подростков, а это много, говорят о том, что в их окружении предвзятое отношение,

– подчеркнула Коновалова.

И добавила, что родители подростков, которые не пользуются украинским языком в быту, среди причин называли влияние соцсетей и страх детей говорить на суржике. Поэтому важный вопрос – толерантное отношение и поддержка тех, кто, переходя на украинский, из-за недостаточного знания языка, общается на суржике.

Сколько учеников и учителей общаются на украинском?