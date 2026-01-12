Чи дійсно "отруйні парфуми" роздавали за донати на Волині, чи звертався хтось із цією історією до поліції – розбирався 24 Канал.

З чого почалася історія з "отруйними парфумами" на Волині?

У соціальних мережах, зокрема фейсбуку та Threads, ширилися дописи про те, що люди отримували голосове повідомлення, у якому, зазначалося, що нібито ходять "фальшиві волонтери", які пропонують "смертельні парфуми".

У вайбер-групах ширили голосове повідомлення, де жіночка розповідає, що отримувала повідомлення, а також дізналася інформацію про "отруйні парфуми" за донати від вчительки.

Жінка з Ковеля розповідала, що містом ходять "молоді люди в військовому", просять задонатити на армію і пропонують за це парфуми, понюхати та узяти.

Під час вдихання цих парфумів легені згоряють менше, ніж за тиждень. Ніякі лікарі нічого не допомагають. Якась там отрута, чи що там є в тих духах. Люди беруть, нічого не підозрюючи й все, і помирають,

– стверджує жіночка у голосовому.

Вона також сказала, щоб інші батьки передали своїм дітям, щоб ті "нічого не вдихали та не нюхали ніякі парфуми".

Що кажуть у поліції про цю історію?

24 Канал звернувся по коментар щодо історії з "отруйними парфумами" до речниці поліції Волині Ольги Бузулук. Вона зазначила, що інформація про це не відповідає дійсності.

Це неправда. Викликів по Ковелю не було,

– зазначила Бузулук.

Водночас відповідні повідомлення у соціальних мережах спровокували дзвінки до правоохоронців зі скаргою на людей, які справді пропонували перехожим парфуми. Волинське видання misto.media писало, що 7 та 9 січня до поліції надійшли два звернення щодо того, що люди, серед яких був і ветеран, пропонували пробники звичайних парфумів від їхнього знайомого та при цьому спонукали донатити на ЗСУ.

Ольга Бузулук підтвердила 24 Каналу, що така історія мала місце, але поліція провела роз'яснювальну роботу з цими громадянами.

"У Луцьку вже розібралися з ситуацією, пояснили, що не гоже ветеранам ходити та пробники парфумів продавати за донати. Вони нас зрозуміли. На них нічого не складали (справи у поліції – 24 Канал)", – пояснила речниця поліції Волині.

Тож історія з "отруйними парфумами", які роздають за донати – є фейковою.

