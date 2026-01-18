Там користувачам пропонують ввести номер телефону та коди підтвердження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації та Кіберполіцію.

Дивіться також Отруйні парфуми за донати: мережею шириться нова жахалка

Що відомо про нову шахрайську схему?

Шахраї поширюють через соціальні мережі та месенджери повідомлення про можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на телеграм-канал.

У Кіберполіції зазначають, що такі суперпропозиції – найулюбленіший інструмент шахраїв, адже за гучними обіцянками ховається зовсім не знижка чи бонус, а ризик втратити доступ до власних акаунтів.

Фахівці пояснюють, що повідомлення містить посилання на фішингову сторінку, стилізовану під офіційний сайт автозаправних станцій. На такій сторінці пропонують підписатися на телеграм-канал і отримати промокод на безоплатне пальне.

Далі користувача перенаправляють на ще одну шахрайську сторінку, де просять ввести номер телефону та код підтвердження з смс або телеграму. Після введення даних зловмисники отримують доступ до акаунту користувача та використовують його для розсилання нових фейкових повідомлень.

Протягом 24 годин шахраї завершують активну сесію користувача та активують двофакторну автентифікацію, що ускладнює справжньому власнику відновлення доступу до свого акаунту. У результаті людина втрачає контроль над своїм акаунтом менше ніж за добу.

Кіберполіція закликає українців завжди перевіряти інформацію через офіційні джерела, не переходити за підозрілими посиланнями із SMS, месенджерів чи електронної пошти, та перевіряти сайти, перед тим як вводити особисті дані.

Які ще шахрайські схеми нещодавно помітили в Україні?