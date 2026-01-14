Про що розповіли у Міненерго щодо нової "розсилки"?
Листи містять заклики до оплати та вкладені файли або ж посилання для їх завантаження, передає 24 Канал з посиланням на відомство.
Повідомляємо, що Міненерго не здійснює таких розсилок,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема вкладені файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення. А їхнє відкриття створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів та даних.
Українців закликали не відкривати вкладення цих листів, а також не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за даними, що зазначені у повідомленнях.
Зауважте! Міністерство енергетики закликало довіряти лише офіційним каналам комунікації.
Нагадаємо, що про фейкову інформацію також повідомили у Нафтогазі. Річ у тім, що у мережі стали зваляться так звані графіки відключення газу.
Їх зокрема поширювали у месенджері Telegram. А графіки стосувалися саме Хмельницької області.
Офіційно повідомляємо: жодних обмежень – ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України – немає і не планується,
– наголосили у тексті.
Газопостачання для всіх споживачів в Україні станом на зараз здійснюється у повному обсязі. І це постійні атаки росіян на газову інфраструктуру.
Зверніть увагу! Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.
Які ще фейки загрожували українцям останнім часом?
- Нещодавно листи також надсилалися пенсіонерам. Злодії розсилали у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою нібито підтвердити вік для "збереження пенсійних виплат".
- Ці дані можна використані для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.
- Але будь-які зміни щодо соціальних виплат та пільг публікуються на офіційних сайтах державних органів, зокрема Пенсійного фонду України.