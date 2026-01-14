Про що розповіли у Міненерго щодо нової "розсилки"?

Листи містять заклики до оплати та вкладені файли або ж посилання для їх завантаження, передає 24 Канал з посиланням на відомство.

Повідомляємо, що Міненерго не здійснює таких розсилок,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема вкладені файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення. А їхнє відкриття створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів та даних.

Українців закликали не відкривати вкладення цих листів, а також не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за даними, що зазначені у повідомленнях.

Зауважте! Міністерство енергетики закликало довіряти лише офіційним каналам комунікації.

Нагадаємо, що про фейкову інформацію також повідомили у Нафтогазі. Річ у тім, що у мережі стали зваляться так звані графіки відключення газу.

Їх зокрема поширювали у месенджері Telegram. А графіки стосувалися саме Хмельницької області.

Офіційно повідомляємо: жодних обмежень – ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України – немає і не планується,

– наголосили у тексті.

Газопостачання для всіх споживачів в Україні станом на зараз здійснюється у повному обсязі. І це постійні атаки росіян на газову інфраструктуру.

Зверніть увагу! Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.

