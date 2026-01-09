Як українців можуть обманути шахраї?

Нібито для збереження пенсії літніх людей просять перейти за посиланням та подати анкету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіберполіцію.

Обережно! Це пастка! Мета таких повідомлень – скористатися неуважністю людей та виманити конфіденційні дані,

– попередили українців.

Що станеться, якщо перейти за посиланням та ввести свої персональні чи банківські дані? Тоді всю інформацію отримають шахраї. Далі вони можуть використати її для таких дій:

зламу акаунтів у соціальних мережах; доступу до онлайн-банкінгу; подальшої крадіжки коштів.

Важливо! Всі пенсійні виплати та порядок їх призначення чи припинення визначені лише законами України. Взагалі будь-які зміни відбуваються виключно через офіційні рішення Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Як пенсіонерам зберегти свої дані та гроші?

Українцям слід дотримуватися таких вимог:

не переходити за сумнівними посиланнями у повідомленнях, месенджерах чи електронній пошті.; не вводити особисті або банківські дані на незнайомих сайтах; видаляти підозрілі повідомлення.

Зауважте! Перевіряти дані про пенсії, субсидії, пільги, страхові та соціальні виплати потрібно тільки на офіційних ресурсах, зокрема на сайті Пенсійного фонду України. А якщо людина все ж стало жертвою шахрайства, то слід подати електронне звернення до кіберполіції.

Про що ще попереджають українців?

Зокрема мешканці України отримають фейкові SMS-повідомлення щодо нібито затримки посилок через неправильну адресу. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У повідомленні міститься посилання, за яким потрібно перейти начебто для виправлення або підтвердження даних для доставки,

– пояснили у Центрі.

Однак, це шахрайство. Посилання ведуть на фішингові сайти, які контролюють злодії, а перехід за цими посиланнями може призвести до втрати коштів або викрадення персональних даних.

Важливо! У жодному разі не потрібно переходити за підозрілими посиланнями, вводити свої персональні й платіжні дані тощо.

Що ще відомо про шахрайство в Україні?