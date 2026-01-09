Як українців можуть обманути шахраї?
Нібито для збереження пенсії літніх людей просять перейти за посиланням та подати анкету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіберполіцію.
Обережно! Це пастка! Мета таких повідомлень – скористатися неуважністю людей та виманити конфіденційні дані,
– попередили українців.
Що станеться, якщо перейти за посиланням та ввести свої персональні чи банківські дані? Тоді всю інформацію отримають шахраї. Далі вони можуть використати її для таких дій:
- зламу акаунтів у соціальних мережах;
- доступу до онлайн-банкінгу;
- подальшої крадіжки коштів.
Важливо! Всі пенсійні виплати та порядок їх призначення чи припинення визначені лише законами України. Взагалі будь-які зміни відбуваються виключно через офіційні рішення Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Як пенсіонерам зберегти свої дані та гроші?
Українцям слід дотримуватися таких вимог:
- не переходити за сумнівними посиланнями у повідомленнях, месенджерах чи електронній пошті.;
- не вводити особисті або банківські дані на незнайомих сайтах;
- видаляти підозрілі повідомлення.
Зауважте! Перевіряти дані про пенсії, субсидії, пільги, страхові та соціальні виплати потрібно тільки на офіційних ресурсах, зокрема на сайті Пенсійного фонду України. А якщо людина все ж стало жертвою шахрайства, то слід подати електронне звернення до кіберполіції.
Про що ще попереджають українців?
Зокрема мешканці України отримають фейкові SMS-повідомлення щодо нібито затримки посилок через неправильну адресу. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
У повідомленні міститься посилання, за яким потрібно перейти начебто для виправлення або підтвердження даних для доставки,
– пояснили у Центрі.
Однак, це шахрайство. Посилання ведуть на фішингові сайти, які контролюють злодії, а перехід за цими посиланнями може призвести до втрати коштів або викрадення персональних даних.
Важливо! У жодному разі не потрібно переходити за підозрілими посиланнями, вводити свої персональні й платіжні дані тощо.
Що ще відомо про шахрайство в Україні?
Нагадаємо, що злочинці надсилали листві від імені Нової пошти. У них йшлося нібито про заборгованість компанією.
Але листи не мали жодного відношення до Нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи NOVA. Шахраї просто копіювали логотип компанії та змінювали адресу відправника. Таким чином вони змушували відкрити вкладення або перейти за посиланням.