Чому затримують соціальні виплати 2026?
В Україні є резерв коштів, який дає змогу вчасно здійснювати всі соціальні виплати, які передбачені в чинному бюджеті, пише 24 Канал з посиланням на "Соцпортал".
Дивіться також Деякі українці, які мають онуків, можуть претендувати на надбавку до пенсії
Загалом основна причина затримок – воєнний стан і пріоритетне фінансування оборонних видатків. Спочатку казначейство покриває витрати на армію, а вже потім – на соціальні потреби.
Також важливо, що соціальні видатки можуть здійснюватися коштом міжнародних партнерів. Тому, коли кошти надходять на рахунки, можуть бути невеликі затримки у виплатах громадянам.
Скільки соцвиплат профінансували у січні?
Пенсійний фонд щодня оновлює інформацію про фінансування соцвиплат, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Станом на 7 січня профінансовано:
- на пенсійні виплати – 18,9 мільярдів гривень, в тому числі через Укрпошту – 3,2 мільярди гривень, через уповноважені банки – 15,7 мільярдів гривень;
- на житлові субсидії та пільги – 4,7 мільярди гривень;
- на страхові виплати – 1,5 мільярди гривень, в тому числі на оплату лікарняних – 0,3 мільярда гривень.
Що робити, якщо виплати не надійшли?
Якщо гроші не надійшли в зазначений термін, важливо не панікувати, а діяти:
1. Перевірити інформацію
- Зайти в додаток або на сайт банку, через який ви отримуєте виплати.
- Переконатися, що немає змін у реквізитах або затримок з боку банку.
2. Звернутися до відповідних установ
- Гаряча лінія Кабміну: 1545
- Електронна пошта Мінсоцполітики: zvernennya@mlsp.gov.ua
- Гаряча лінія Офісу уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39
- ПФУ: 0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
Також можна звернутися до місцевого управління соцзахисту або найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
3. Дізнатися причину затримки
Якщо соціальні виплати затримуються більш ніж на місяць, важливо з'ясувати, чи не сталася помилка в нарахуваннях. Це можна зробити через гарячу лінію 1545 або особистим зверненням до органів соцзахисту.
Які нові соцвиплати та допомогу надають в Україні?
Узимку українці мали змогу оформити "тисячу Зеленського". Подача заявок на отримання коштів припинилась ще до Різдва, проте їх можна витратити у 2026 році. "Тисячу Зеленського" можна витратити в 14 магазинах і онлайн-маркетах, включаючи NOVUS, Auchan, Rozetka та інші.
"Зимову тисячу" дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом, проте найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек і донатів.
У 2026 році держава передбачила додаткову грошову виплату для окремих українців. Урядова програма "Скринінг здоров’я 40+" надає цільову допомогу у 2 000 гривень для українців віком від 40 років для профілактичних медичних обстежень.
Молоді українці, які досягли 18 років у 2024 – 2026 роках, можуть отримати спеціальну соцвиплату "єКнига" за наявності українського паспорта. Заявку на отримання коштів можна подати через застосунок Дія, а гроші надійдуть на віртуальну картку в одному з банків-партнерів.