Чому затримують соціальні виплати 2026?

В Україні є резерв коштів, який дає змогу вчасно здійснювати всі соціальні виплати, які передбачені в чинному бюджеті, пише 24 Канал з посиланням на "Соцпортал".

Загалом основна причина затримок – воєнний стан і пріоритетне фінансування оборонних видатків. Спочатку казначейство покриває витрати на армію, а вже потім – на соціальні потреби.

Також важливо, що соціальні видатки можуть здійснюватися коштом міжнародних партнерів. Тому, коли кошти надходять на рахунки, можуть бути невеликі затримки у виплатах громадянам.

Скільки соцвиплат профінансували у січні?

Пенсійний фонд щодня оновлює інформацію про фінансування соцвиплат, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Станом на 7 січня профінансовано:

на пенсійні виплати – 18,9 мільярдів гривень, в тому числі через Укрпошту – 3,2 мільярди гривень, через уповноважені банки – 15,7 мільярдів гривень;

на житлові субсидії та пільги – 4,7 мільярди гривень;

на страхові виплати – 1,5 мільярди гривень, в тому числі на оплату лікарняних – 0,3 мільярда гривень.

Що робити, якщо виплати не надійшли?

Якщо гроші не надійшли в зазначений термін, важливо не панікувати, а діяти:

1. Перевірити інформацію

Зайти в додаток або на сайт банку, через який ви отримуєте виплати.

Переконатися, що немає змін у реквізитах або затримок з боку банку.

2. Звернутися до відповідних установ

Гаряча лінія Кабміну: 1545

Електронна пошта Мінсоцполітики: zvernennya@mlsp.gov.ua

Гаряча лінія Офісу уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39

ПФУ: 0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Також можна звернутися до місцевого управління соцзахисту або найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

3. Дізнатися причину затримки

Якщо соціальні виплати затримуються більш ніж на місяць, важливо з'ясувати, чи не сталася помилка в нарахуваннях. Це можна зробити через гарячу лінію 1545 або особистим зверненням до органів соцзахисту.

