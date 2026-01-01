У яких магазинах витратити "тисячу Зеленського"?
Нині у переліку є 14 магазинів та онлайн-маркетів, проте список постійно поповнюється, пише 24 Канал.
Дивіться також Не лише пенсіонерам: кому держава виплатить додаткові 2 тисячі гривень
Мережі магазинів:
- NOVUS;
- LIGA PRIM;
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- "Сімі23";
- MAUDAU.
- "Сільпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
Онлайн-маркети:
- Rozetka;
- MAUDAU.
До якого часу можна використати "зимову тисячу"?
- Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
- Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.
На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?
"Зимову тисячу" дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.
"Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.
Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.Програму "тисяча Зеленського" можна витратити на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек".
"Тисячу Зеленського" можна витратити також на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек". Це можна зробити в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптових цін" та інших.