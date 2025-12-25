Які ліки можна купити за "тисячу Зеленського"?
Програма поширюється виключно на ліки українського виробництва, які зареєстровані в системі "Національний кешбек", пише 24 Канал з посиланням на перелік.
Якщо ділити ліки на категорії, то це:
- жарознижувальні та знеболювальні засоби;
- антисептики;
- бинти, пластирі, медичні рукавички;
- назальні краплі та спреї;
- мазі, гелі, розчини;
- вітаміни та дієтичні добавки;
- тест-смужки та інші медичні вироби.
Рецептурні ліки також входять до програми, але лише за наявності рецепта від сімейного лікаря.
У яких аптеках витратити "тисячу Зеленського"?
Оплату "зимовою тисячею" приймають такі аптечні мережі:
- "АНЦ";
- "Подорожник";
- "Аптека 911";
- "Аптека оптових цін";
- "Оптимальна аптека";
- "Копійка";
- "Здрава";
- "Бажаємо здоров’я";
- "Аптека низьких цін №1";
- "Аптека доброго дня";
- "Біла ромашка".
Переважно це офлайн-аптеки, однак у деяких мережах доступна й онлайн-оплата.
До якого часу можна використати "зимову тисячу"?
- Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
- Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.
На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?
"Зимову тисячу" дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.
"Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.
Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.