Які ліки можна купити за "тисячу Зеленського"?

Програма поширюється виключно на ліки українського виробництва, які зареєстровані в системі "Національний кешбек", пише 24 Канал з посиланням на перелік.

Дивіться також Список магазинів поповнився: де можна витратити "тисячу Зеленського" на продукти

Якщо ділити ліки на категорії, то це:

  • жарознижувальні та знеболювальні засоби;
  • антисептики;
  • бинти, пластирі, медичні рукавички;
  • назальні краплі та спреї;
  • мазі, гелі, розчини;
  • вітаміни та дієтичні добавки;
  • тест-смужки та інші медичні вироби.

Рецептурні ліки також входять до програми, але лише за наявності рецепта від сімейного лікаря.

У яких аптеках витратити "тисячу Зеленського"?

Оплату "зимовою тисячею" приймають такі аптечні мережі:

  1. "АНЦ";
  2. "Подорожник";
  3. "Аптека 911";
  4. "Аптека оптових цін";
  5. "Оптимальна аптека";
  6. "Копійка";
  7. "Здрава";
  8. "Бажаємо здоров’я";
  9. "Аптека низьких цін №1";
  10. "Аптека доброго дня";
  11. "Біла ромашка".

Переважно це офлайн-аптеки, однак у деяких мережах доступна й онлайн-оплата.

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

  • Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
  • Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?

  • "Зимову тисячу" дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.

  • "Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.

  • Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.