Де можна витратити "тисячу Зеленського" на продукти?
Перелік магазинів постійно поповнюється, пише 24 Канал з посиланням на Дію.
Дивіться також Зеленський анонсував нові грошові виплати у 2026 році за прикладом США
24 грудня стало відомо, що у NOVUS, LIGA PRIM і онлайн на Rozetka тепер можна скористатися карткою "Національний кешбек". На цю картку українці отримують коштів "Зимової підтримки", або ж так звану "тисячу Зеленського".
Нагадаємо, що з 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити у таких магазинах:
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- "Сімі23";
- MAUDAU.
- "Сільпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
До якого часу можна використати "зимову тисячу"?
- Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
- Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.
Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.
На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?
Зимову "тисячу Зеленського" можна витратити на ліки, поштові та комунальні послуги, друковану та харчову продукцію, або на благодійні внески. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року.
Зимову тисячу дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.
"Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.
Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.