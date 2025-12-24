Де можна витратити "тисячу Зеленського" на продукти?

Перелік магазинів постійно поповнюється, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Зеленський анонсував нові грошові виплати у 2026 році за прикладом США

24 грудня стало відомо, що у NOVUS, LIGA PRIM і онлайн на Rozetka тепер можна скористатися карткою "Національний кешбек". На цю картку українці отримують коштів "Зимової підтримки", або ж так звану "тисячу Зеленського".

Нагадаємо, що з 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити у таких магазинах:

  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Torba;
  • "Сімі23";
  • MAUDAU.
  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • THRASH!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

  • Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
  • Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?

  • Зимову "тисячу Зеленського" можна витратити на ліки, поштові та комунальні послуги, друковану та харчову продукцію, або на благодійні внески. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року.

  • Зимову тисячу дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.

  • "Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.

  • Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.