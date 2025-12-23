Про це пише 24 Канал із посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.

Що Зеленський каже про пряму підтримку громадян?

Президент України розповів, що майже 18 мільйонів українців дали заявку на зимову підтримку. Він підкреслив: важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку.

Кошти можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою.

І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки,

– каже український політик.

Зеленський додав, що наступного року в Україні передбачать нові програми прямої підтримки громадян.

Які виплати можна оформити в Дії?