Где можно потратить "тысячу Зеленского" на продукты?

Перечень магазинов постоянно пополняется, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

24 декабря стало известно, что в NOVUS, LIGA PRIM и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться карточкой "Национальный кэшбек". На эту карточку украинцы получают средств "Зимней поддержки", или так называемую "тысячу Зеленского".

Напомним, что с 18 декабря средства с "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить в таких магазинах:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

"Сими23";

MAUDAU.

"Сильпо";

"Фора";

ТРАШ! ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?

Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года .

. Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?