Где можно потратить "тысячу Зеленского" на продукты?
Перечень магазинов постоянно пополняется, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
24 декабря стало известно, что в NOVUS, LIGA PRIM и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться карточкой "Национальный кэшбек". На эту карточку украинцы получают средств "Зимней поддержки", или так называемую "тысячу Зеленского".
Напомним, что с 18 декабря средства с "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить в таких магазинах:
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- "Сими23";
- MAUDAU.
- "Сильпо";
- "Фора";
- ТРАШ! ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?
- Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
- Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
Зимнюю "тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, печатную и пищевую продукцию, или на благотворительные взносы. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года.
Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.