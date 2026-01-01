В каких магазинах потратить "тысячу Зеленского"?

Сейчас в перечне есть 14 магазинов и онлайн-маркетов, однако список постоянно пополняется, пишет 24 Канал.

Сети магазинов:

  • NOVUS;
  • LIGA PRIM;
  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Торба;
  • "Сими23";
  • MAUDAU.
  • "Сильпо";
  • "Фора";
  • ТРАШ! ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

Онлайн-маркеты:

  • Rozetka;
  • MAUDAU.

До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?

  • Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
  • Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?

  • "Зимнюю тысячу" разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.

  • "Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.

  • Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.Программу "тысяча Зеленского" можно потратить на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек".

  • "Тысячу Зеленского" можно потратить также на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек". Это можно сделать в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптовых цен" и других.