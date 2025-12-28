Какая новая денежная помощь доступна украинцам?

Дополнительную денежную выплату от государства смогут получить не только пенсионеры, но и другие категории украинцев. Речь идет о целевой помощи в размере 2 000 гривен в рамках новой правительственной программы "Скрининг здоровья 40+", пишет 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Программа направлена на граждан в возрасте от 40 лет, независимо от того, получают ли они пенсию, работают или еще не достигли пенсионного возраста. Главное условие проекта это соответствие возрастному критерию.

Сейчас мяч будто на стороне человека. Вот вам средства, выбирайте себе сервис и пройдите скрининг здоровья. Потому что нам важно, чтобы вы его прошли для раннего выявления возможных болезней,

– сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Полученные средства предназначены для профилактического обследования, которое охватывает:

оценку рисков сердечно-сосудистых заболеваний;

выявление сахарного диабета второго типа;

проверку состояния ментального здоровья.

Когда будет доступна выплата для проверки здоровья?

Право на выплату имеют все украинцы, которым исполнилось 40 лет. На 30-й день после дня рождения человек получит персональное приглашение в приложении "Дія".

Справочно: Эти средства не являются универсальной денежной помощью. Потратить их можно исключительно на прохождение медицинского скрининга.

После подтверждения участия 2 000 гривен зачислят на "Дія.Карту". А пройти сам скрининг можно в государственных, коммунальных или частных медучреждениях, соответствующих требованиям Минздрава и НСЗУ.

Место регистрации не имеет значения.

Как получить помощь на обследование, если нет "Дії"?

В то же время украинцы, которые не пользуются приложением "Дія", также могут получить выплату: для этого необходимо оформить пластиковую карту со специальным счетом в банке-партнере.

После чего следует обратиться в ближайший ЦНАП, где администраторы помогут подать заявку и привязать счет, на который будут зачислены средства.

