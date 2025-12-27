Какая будет пенсия, если работал официально, но за минималку?

В Украине пенсию считают не "на глаз", а по формуле. Она учитывает страховой стаж, размер зарплаты и среднюю зарплату по стране за последние три года. Именно поэтому минимальная зарплата напрямую влечет за собой минимальные пенсионные показатели, пишет 24 Канал.

По закону, если человек имеет полный страховой стаж, а именно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, пенсия не может быть меньше 40% минимальной зарплаты. В 2025 году это 3 200 гривен. Но на практике действуют более высокие государственные гарантии, пишет Пенсионный Фонд.

Пенсионный фонд применяет так называемые "пороги минимальных выплат". Именно они определяют финальную сумму в платежке:

3 370 гривен – для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным стажем;

3 240 гривен – для лиц в возрасте 70 – 80 лет;

2 980 гривен – для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы;

2 725 гривен – общий минимум для неработающих пенсионеров.

Обратите внимание! Если по формуле пенсия получается меньше, государство автоматически "подтягивает" ее до установленного минимума. То есть при полного стажа пенсия при минимальной зарплате не может быть ниже 3 370 гривен.

Какая будет пенсионная выплата без страхового стажа?

Наименьшие пенсии получают те, кто имеет неполный страховой стаж. В таком случае никакие повышенные минимальные гарантии могут не применяться, а выплата рассчитывается пропорционально отработанным годам, замечает ПФУ.

Даже несколько лет без стажа могут уменьшить пенсию на сотни гривен. Именно поэтому специалисты советуют заранее проверять свои данные в Пенсионном фонде, особенно если большую часть жизни человек работал за минимальную зарплату.

Вырастет ли минимальная пенсия в 2026 году?