Какие есть способы, чтобы узнать сколько страхового стажа есть?

Самые простые и доступные способы проверить стаж – через приложение Дія, "Приват24" или Пенсионный фонд, пишет 24 Канал.

Через Дию

Нужно зайти в приложение, выбрать раздел, связанный с государственными услугами ("Услуги" или "Мои документы") и найти информацию о своем страховом стаже. Приложение автоматически подтянет данные из реестра ПФУ.

Через сайт ПФУ

Можно зарегистрироваться на официальном сайте фонда или посетить отделение лично. На сайте ПФУ можно получить полную информацию о своем страховом стаже и уплаченных в фонд страховых взносах.

Через "Приват24"

В разделе "Услуги" в приложении нужно выбрать пункт "Запросы в Пенсионный фонд". В этом разделе можно отправить запрос в Пенсионный фонд для получения данных о страховом стаже.

В форме запроса нужно указать идентификационный код и подтвердить отправку (однако возможно автоматическое заполнение). После обработки запроса вы получите информацию о своем страховом стаже.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году?

В 2026 году для украинцев изменится минимальный страховой стаж для оформления пенсии по возрасту, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

для выхода на пенсию в 60 лет – не менее 33 лет стажа;

для выхода на пенсию в 63 года – не менее 23 лет стажа;

для выхода на пенсию в 65 лет – от 15 лет стажа.

Требования для получения пенсии ежегодно будут увеличиваться. Так, в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 34 года стажа, а в 2028 году – 35 лет.

Что нужно знать о страховом стаже?