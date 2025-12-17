Как считают стаж до 2004 года?

Трудовой стаж считают на основании трудовой книжки. Об этом в ПФУ рассказали на запрос 24 Канала.

В трудовой стаж входят:

  • Военная служба (засчитывают на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений);
  • Обучение в вузах (засчитывают только период на дневной форме обучения, подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами);
  • Период получения пособия по безработице (засчитывают по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости);
  • Работа заключенных (засчитывают при условии выплаты страховых взносов);
  • Работа по договору ГПХ (засчитывают на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд);
  • Предпринимательство (засчитывают на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов).

Как подтвердить стаж без трудовой книжки?

Если трудовую книжку или записи в ней потеряно, стаж подтвердят на основе отдельных документов. Это могут быть:

  • справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;
  • выписки из приказов;
  • лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
  • данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;
  • трудовые договоры и соглашения;
  • другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

В случае, когда документы о трудовой деятельности не сохранились, стаж возможно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о собственной работе за период, по которому они свидетельствуют.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию и как его начисляют?

  • Для выхода на пенсию в 2025 году в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа, в 63 года – 22 года, в 65 лет – 15 лет стажа. К 2028 году требования к минимально необходимому количеству стажа изменятся.

  • Для исчисления пенсии учитывают весь страховой стаж, но доходы до 30 июня 2000 года нужно подтверждать документально. Будущие пенсионеры могут выбрать любые 5 лет стажа с самой высокой зарплатой для начисления большей пенсии.

  • Люди без достаточного стажа для пенсии могут работать до 65 лет или получить социальную пенсию, если стажа нет.

  • Социальная пенсия в этом году составляет 2 361 гривна и может быть оформлена через местные органы власти с подачей необходимых документов.