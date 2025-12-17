Как считают стаж до 2004 года?
Трудовой стаж считают на основании трудовой книжки. Об этом в ПФУ рассказали на запрос 24 Канала.
В трудовой стаж входят:
- Военная служба (засчитывают на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений);
- Обучение в вузах (засчитывают только период на дневной форме обучения, подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами);
- Период получения пособия по безработице (засчитывают по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости);
- Работа заключенных (засчитывают при условии выплаты страховых взносов);
- Работа по договору ГПХ (засчитывают на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд);
- Предпринимательство (засчитывают на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов).
Как подтвердить стаж без трудовой книжки?
Если трудовую книжку или записи в ней потеряно, стаж подтвердят на основе отдельных документов. Это могут быть:
- справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
- данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;
- трудовые договоры и соглашения;
- другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
В случае, когда документы о трудовой деятельности не сохранились, стаж возможно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о собственной работе за период, по которому они свидетельствуют.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию и как его начисляют?
Для выхода на пенсию в 2025 году в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа, в 63 года – 22 года, в 65 лет – 15 лет стажа. К 2028 году требования к минимально необходимому количеству стажа изменятся.
Для исчисления пенсии учитывают весь страховой стаж, но доходы до 30 июня 2000 года нужно подтверждать документально. Будущие пенсионеры могут выбрать любые 5 лет стажа с самой высокой зарплатой для начисления большей пенсии.
Люди без достаточного стажа для пенсии могут работать до 65 лет или получить социальную пенсию, если стажа нет.
Социальная пенсия в этом году составляет 2 361 гривна и может быть оформлена через местные органы власти с подачей необходимых документов.