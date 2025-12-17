Як рахують стаж до 2004 року?
Трудовий стаж рахують на підставі трудової книжки. Про це у ПФУ розповіли на запит 24 Каналу.
До трудового стажу входять:
- Військова служба (зараховують на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ);
- Навчання у вишах (зараховують лише період на денній формі навчання, підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами);
- Період отримання допомоги по безробіттю (зараховують за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості);
- Робота ув’язнених (зараховують за умови виплати страхових внесків);
- Робота за договором ЦПХ (зараховують на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду);
- Підприємництво (зараховують на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків).
Як підтвердити стаж без трудової книжки?
Якщо трудову книжку чи записи в ній втрачено, стаж підтвердять на основі окремих документів. Це можуть бути:
- довідки з підприємства (правонаступника), архівних установ з обов’язковим посиланням на первинні документи;
- виписки з наказів;
- особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;
- дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб;
- трудові договори і угоди;
- інші документи, що містять відомості про періоди роботи.
У випадку, коли документи про трудову діяльність не збереглись, стаж можливо підтвердити на підставі показань щонайменше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі на одному підприємстві і мають документи про власну роботу за період щодо якого вони свідчать.
Скільки стажу треба для виходу на пенсію і як його нараховують?
Для виходу на пенсію в 2025 році в 60 років потрібно мати мінімум 32 роки стажу, в 63 роки – 22 роки, в 65 років – 15 років стажу. До 2028 року вимоги до мінімально необхідної кількості стажу зміняться.
Для обчислення пенсії враховують весь страховий стаж, але доходи до 30 червня 2000 року потрібно підтверджувати документально. Майбутні пенсіонери можуть обрати будь-які 5 років стажу з найвищою зарплатою для нарахування більшої пенсії.
Люди без достатнього стажу для пенсії можуть працювати до 65 років або отримати соціальну пенсію, якщо стажу немає.
Соціальна пенсія в цьому році становить 2 361 гривня і може бути оформлена через місцеві органи влади з подачею необхідних документів.