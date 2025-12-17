Як рахують стаж до 2004 року?

Трудовий стаж рахують на підставі трудової книжки. Про це у ПФУ розповіли на запит 24 Каналу.

До трудового стажу входять:

Військова служба (зараховують на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ);

(зараховують на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ); Навчання у вишах (зараховують лише період на денній формі навчання, підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами);

(зараховують лише період на денній формі навчання, підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами); Період отримання допомоги по безробіттю (зараховують за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості);

(зараховують за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості); Робота ув’язнених (зараховують за умови виплати страхових внесків);

(зараховують за умови виплати страхових внесків); Робота за договором ЦПХ (зараховують на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду);

(зараховують на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду); Підприємництво (зараховують на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків).

Як підтвердити стаж без трудової книжки?

Якщо трудову книжку чи записи в ній втрачено, стаж підтвердять на основі окремих документів. Це можуть бути:

довідки з підприємства (правонаступника), архівних установ з обов’язковим посиланням на первинні документи;

виписки з наказів;

особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;

дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб;

трудові договори і угоди;

інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

У випадку, коли документи про трудову діяльність не збереглись, стаж можливо підтвердити на підставі показань щонайменше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі на одному підприємстві і мають документи про власну роботу за період щодо якого вони свідчать.

Скільки стажу треба для виходу на пенсію і як його нараховують?