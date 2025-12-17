Как влияет непрерывный стаж на пенсию?

Месяц, который проходит от увольнения человека с одного места работы до устройства на другую работу, не считается перерывом в стаже, поэтому считается как непрерывный стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также "Тринадцатая" пенсия 2025: кто имеет право ее получить

Однако, по современному законодательству для исчисления пенсии суммируется все время, которое фактически проработал человек. Также берется размер заработной платы за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд (5 лет) по выбору пенсионера из общего стажа независимо от перерывов.

Таким образом, непрерывный стаж не влияет на пенсию, потому что это значение формируется по-другому: нет разницы, непрерывно вы работали или нет, главное иметь необходимое количество страхового стажа для начисления пенсии.

Стоит отметить, что для исчисления пенсии во внимание принимается только страховой стаж, то есть периоды, в течение которых лицо платило страховые взносы в Фонды социального страхования:

пенсионный;

общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;

по временной потере трудоспособности и тому подобное.

Что влияет на пенсию?

Общий страховой стаж: определяет, будете ли иметь право на пенсию по возрасту и в каком возрасте (60, 63, 63 65 лет). В 2026 году для выхода в 60 лет нужно 33 года стажа, в 63 – не менее 23 лет, в 65 – не менее 15 лет. Сумма зарплаты: влияет на размер основной пенсии (коэффициент заработка). Специальный стаж: Для определенных профессий (медики, соцработники) он влияет на надбавки к зарплате (не пенсии), а для некоторых является основанием для пенсии по выслуге лет.

Однако стоит заметить, что надбавка за непрерывный стаж существует, если этот стаж сверхурочный (более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин).

Доплата составляет 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый год "лишнего" стажа. В 2026 году это будет примерно 25,95 гривен.

Какие другие виды надбавок к пенсии есть в Украине?