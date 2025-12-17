Что такое "тринадцатая" пенсия?
"Тринадцатой" называют недополученную пенсию, которая принадлежала пенсионеру, однако не была выплачена из-за его смерти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Государство прекращает выплачивать пенсию в случае смерти пенсионера, однако последнюю неполученную выплату могут получить родственники умершего. На ее получение претендуют:
- члены семьи пенсионера, которые проживали вместе с ним на день его смерти;
- нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его иждивении.
По данным ПФУ, недополученную пенсию выплачивают по месяц смерти включительно.
Заметим! Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, для ее получения нужно предоставить не только документ на удостоверение личности заявителя и свидетельство о смерти, но и свидетельство о праве на наследство.
Для получения пенсии умершего, назначенной по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, нужно обратиться в Пенсионный фонд не позднее чем через 6 месяцев после смерти пенсионера.
Как подать заявление на выплату неполученной пенсии?
Пенсионный фонд Украины принимает заявления на выплату недополученной пенсии в двух формах. Обращаться можно лично и дистанционно:
- в сервисных центрах Пенсионного фонда;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Выплату заявителю зачислят на банковский счет. В случае его отсутствия деньги можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" во всех отделениях Ощадбанка. Для этого нужно показать паспорт и идентификационный код.
Какие документы нужны для получения выплаты?
Для получения пенсии умершего родные должны подготовить перечень документов. Он одинаков для личного и дистанционного способов обращения.
Что нужно подавать в Пенсионный фонд:
- заявление на получение выплаты;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о смерти пенсионера;
- документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим;
- реквизиты банковского счета;
- паспорт и другие документы, подтверждающие проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.
Важно! Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера должны подать документы в подтверждение пребывания на его иждивении.
Как начисляют пенсию в Украине?
Для исчисления пенсии по возрасту учитывают весь имеющийся у человека страховой стаж. Однако данные о заработках до 30 июня 2000 года нужно подтверждать.
Информация о стаже до этого времени может повлиять на размер пенсии. Чтобы претендовать на большую выплату, будущий пенсионер может выбрать любые 5 лет страхового стажа.
Для начисления большей пенсии следует выбирать месяцы с самым высоким уровнем зарплаты. Перерывы в стаже не влияют на начисление выплаты.