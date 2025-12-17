Що таке "тринадцята" пенсія?

"Тринадцятою" називають недоотриману пенсію, яка належала пенсіонеру, проте не була виплачена через його смерть. Про це пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Держава припиняє виплачувати пенсію в разі смерті пенсіонера, проте останню неодержану виплату можуть передати родичам померлого. На її отримання претендують:

члени сім’ї пенсіонера, які проживали разом з ним на день його смерті;

непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні.

За даними ПФУ, недоотриману пенсію виплачують по місяць смерті включно.

Зауважимо! Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, для її одержання потрібно надати не тільки документ на посвідчення особи заявника та свідоцтво про смерть, а й свідоцтво про право на спадщину.

Для отримання пенсії померлого, призначеної за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, потрібно звернутися до Пенсійного фонду не пізніше ніж через 6 місяців після смерті пенсіонера.

Як подати заяву на виплату неодержаної пенсії?

Пенсійний фонд України приймає заяви на виплату недоотриманої пенсії у двох формах. Звертатися можна особисто та дистанційно:

у сервісних центрах Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Виплату заявнику зарахують на банківський рахунок. У разі його відсутності гроші можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" в усіх відділеннях Ощадбанку. Для цього потрібно показати паспорт та ідентифікаційний код.

Які документи потрібні для отримання виплати?

Для одержання пенсії померлого рідні мають підготувати перелік документів. Він однаковий для особистого та дистанційного способів звернення.

Що потрібно подавати до Пенсійного фонду:

заяву на отримання виплати;

документ, що посвідчує особу заявника;

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, що засвідчують родинні стосунки з померлим;

реквізити банківського рахунку;

паспорт та інші документи, які підтверджують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Важливо! Непрацездатні члени родини померлого пенсіонера мають подати документи на підтвердження перебування на його утриманні.

