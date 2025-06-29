Кто считается одиноким пенсионером

В Украине пенсионеры, которые живут сами и нуждаются в постоянном уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии, сообщает 24 Канал.

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Также чтобы подпасть под статус одинокого пенсионера, нужно соответствовать следующим условиям:

достигли 80 лет или более;

проживают отдельно;

нуждаются в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получают пенсию по возрасту.

В то же время в 2025 году размер выплаты составляет 944 гривны.

Обратите внимание! Лица, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату.

Как оформить выплату одинокому пенсионеру

Чтобы оформить доплату, одинокий пенсионер должен обратиться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд.

Для этого нужно подать заявление, копии паспорта и идентификационного кода, а также заключение врачебно-консультативной комиссии, который подтверждает необходимость постоянного постороннего ухода.