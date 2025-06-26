Достаточно ли 11 лет стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас

11 лет стажа недостаточно, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в этом году:

в 60 лет выйти на пенсию можно при наличии минимум 32 лет стажа.

в 63 года – минимум 22 лет стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет стажа.

Какая выплата предоставляется вместо пенсии, если не хватает стажа

Вместо пенсии, при отсутствии достаточного количества стажа, предоставляется специальная социальная помощь. Она определяется индивидуально, как разница между:

среднемесячным совокупным доходом семьи, в расчете на одного человека (за предыдущие 6 месяцев);

прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! Сейчас указанный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет – 2 361 гривну.

В то же время такая соцпомощь должна соответствовать следующим критериям:

быть не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривны;

быть менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть, 3 028 гривен.

Заметьте! Чтобы получать эту соцпомощь лицо должно самостоятельно обратиться в ПФУ. Эта выплата пересчитывается каждые 6 месяцев, с учетом возникших имущественных изменений.