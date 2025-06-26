Чи достатньо 11 років стажу, аби піти на пенсію зараз
11 років стажу недостатньо, аби вийти на пенсію у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Скільки стажу потрібно, аби вийти на пенсію цьогоріч:
- у 60 років вийти на пенсію можна за наявності мінімум 32 років стажу.
- у 63 роки – щонайменше 22 років стажу;
- у 65 років – мінімум 15 років стажу.
Яка виплата надається замість пенсії, якщо не вистачає стажу
Замість пенсії, при відсутності достатньої кількості стажу, надається спеціальна соціальна допомога. Вона визначається індивідуально, як різниця між:
- середньомісячним сукупним доходом родини, у розрахунку на одну особу (за попередні 6 місяців);
- прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.
Зверніть увагу! Зараз вказаний прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність складає – 2 361 гривню.
Водночас така соцдопомога має відповідати наступним критеріям:
- бути не менш як прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривні;
- бути менш як прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто, 3 028 гривень.
Зауважте! Щоб отримувати цю соцдопомогу особа має самостійно звернутись у ПФУ. Ця виплата перераховується кожні 6 місяців, з урахуванням майнових змін, що виникли.