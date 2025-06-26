Какой официальный курс злотого в Украине
26 июня, официальный курс злотого достиг – 11,38 гривны (-2 копейки, по сравнению с 25 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Минус двадцать процентов от пенсии – кому из украинцев могут урезать выплаты
Какой курс злотого в банках и обменниках
Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:
- покупка – 10,93 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 июня);
- продажа – 11,53 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках ситуация сейчас такая:
- покупка – 11,30 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (+4 копейки).
Какая сумма нужна, чтобы купить 100 злотых сегодня
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, сегодня нужно иметь ориентировочно – 1 153 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 1 140 гривен.
Сколько можно получить при обмене 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить примерно – 1 093 гривен;
- а вот при обмене 100 злотых в обменнике есть возможность выручить ориентировочно – 1 130 гривен.