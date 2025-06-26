Какой официальный курс злотого в Украине

26 июня, официальный курс злотого достиг – 11,38 гривны (-2 копейки, по сравнению с 25 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках

Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:

покупка – 10,93 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 июня);

продажа – 11,53 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках ситуация сейчас такая:

покупка – 11,30 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,40 гривны за злотый (+4 копейки).

Какая сумма нужна, чтобы купить 100 злотых сегодня

чтобы приобрести 100 злотых в банке, сегодня нужно иметь ориентировочно – 1 153 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 1 140 гривен.

Сколько можно получить при обмене 100 злотых