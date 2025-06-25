Какой официальный курс злотого сейчас
По состоянию на 25 июня, официальный курс злотого – 11,40 гривны (+17 копеек, по сравнению с 24 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился так:
- покупка – 10,93 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 23 июня);
- продажа – 11,53 гривны за злотый (-10 копеек).
А в обменниках средний курс злотого такой:
- покупка – 11,30 гривны за злотый (+4 копейки);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (+1 копейка).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- сегодня в банке купить 100 злотых можно за ориентировочно – 1 153 гривен;
- а вот в обменнике приобрести 100 злотых можно за примерно – 1 140 гривен.
Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 093 гривен;
- а вот при обмене 100 злотых в обменнике есть возможность выручить примерно – 1 130 гривен.