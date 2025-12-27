Яка буде пенсія, якщо працював офіційно, але за мінімалку?

В Україні пенсію рахують не "на око»" а за формулою. Вона враховує страховий стаж, розмір зарплати та середню зарплату по країні за останні три роки. Саме через це мінімальна зарплата напряму тягне за собою мінімальні пенсійні показники, пише 24 Канал.

Цікаво Виплати чоловіків на третину вищі: як працює пенсійна система в Італії

За законом, якщо людина має повний страховий стаж, а саме 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати. У 2025 році це 3 200 гривень. Але на практиці діють вищі державні гарантії, пише Пенсійний Фонд.

Пенсійний фонд застосовує так звані "пороги мінімальних виплат". Саме вони визначають фінальну суму в платіжці:

3 370 гривень – для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років із повним стажем;

3 240 гривень – для осіб віком 70 – 80 років;

2 980 гривень – для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю І групи;

2 725 гривень – загальний мінімум для непрацюючих пенсіонерів.

Зверніть увагу! Якщо за формулою пенсія виходить меншою, держава автоматично "підтягує" її до встановленого мінімуму. Тобто за повного стажу пенсія при мінімальній зарплаті не може бути нижчою за 3 370 гривень.

Яка буде пенсійна виплата без страхового стажу?

Найменші пенсії отримують ті, хто має неповний страховий стаж. У такому випадку жодні підвищені мінімальні гарантії можуть не застосовуватися, а виплата розраховується пропорційно відпрацьованим рокам, зауважує ПФУ.

Навіть кілька років без стажу можуть зменшити пенсію на сотні гривень. Саме тому фахівці радять заздалегідь перевіряти свої дані в Пенсійному фонді, особливо якщо більшу частину життя людина працювала за мінімальну зарплату.

Чи зросте мінімальна пенсія у 2026 році?