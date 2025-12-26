У якому віці в Італії можна вийти на пенсію?

Італійська пенсійна система поєднує змішану та накопичувальну системи, а також передбачає можливість дострокового виходу на пенсію, пише 24 Канал з посиланням на Elsa.

Дивіться також Кратно більше, ніж українці: які виплати отримують пенсіонери в Чехії

Пенсійну систему Італії реформують, аби адаптувати до зростання тривалості життя. Вік для виходу на пенсію в цій країні переглядають кожні два роки.

Щоб вийти на пенсію в Італії громадянин має відповідати вимогам про вік і наявну кількість років трудового стажу. Змішану систему розрахунку використовують для тих, хто виходить на пенсію в останні роки, тобто почав працювати й робити страхові внески після 1996 року.

Як працює змішана пенсійна система?

Вона є гібридною, адже поєднує нову внескову систему та стару – на основі відшкодування, яка діяла до 1996 року. Змішана система передбачає два "пенсійних вікна":

можливість вийти на пенсію за віком , якщо маєш 67 років та щонайменше 20 років страхувальних внесків;

, якщо маєш 67 років та щонайменше 20 років страхувальних внесків; можливість стати пенсіонером достроково, якщо маєте достатньо стажу незалежно від віку: 41 рік і 10 місяців страхового стажу для жінок; 42 роки та 10 місяців страхового стажу для чоловіків.

Другим пенсійним вікном можуть скористатися громадяни, які почали працювати в молодому віці.

Що передбачає накопичувальна пенсійна система?

Для всіх громадян Італії, які почали працювати після 1995 року, застосовують виключно внескову система розрахунку. Тобто пенсія базується на тому, скільки внесків сплатила людина впродовж трудової кар'єри.

Після закінчення трудового життя суму внеску множать на коефіцієнт трансформації, який залежить від віку. Він враховує залишкову тривалість життя, тож що пізніший вихід на пенсію, то вищим буде коефіцієнт і зрештою сама пенсія.

Зауважимо! Внескова система передбачає пенсійні виплати, які є значно нижчими в порівнянні з заробітною платою, отримуваною протягом кар'єри. Пенсія в такій системі становить близько 50 – 60% суми заробітної плати.

Які пенсійні вікна має система накопичувальних внесків:

вікно за віком передбачає ті ж вимоги, що й у змішаній системі, але у внесковій системі має додаткову умову, пов’язану з розміром пенсії: він щонайменше має дорівнювати вартості допомоги із соціального забезпечення (щоб отримати річну пенсію такого типу, потрібно сплатити внесків на понад 100 тисяч євро );

); вікно для дострокового виходу на пенсію вимагає 42 роки та 10 місяців сплати страхових внесків для чоловіків та щонайменше 41 рік та 10 місяців внесків для жінок, проте з 2027 року вимоги почнуть зростати;

вікно дострокового виходу на пенсію зі сплати внесків: мати вік від 64 років, щонайменше 20 років стажу та сплатити понад 400 тисяч євро внесків.

Важливо! Для тих, хто не заробив 20 років стажу або не досяг порогового розміру накопичених внесків, вихід на пенсію можливий у 71 рік. Він передбачає щонайменше 5 років внесків.

Який середній розмір пенсії в Італії?