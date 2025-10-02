Який розмір середньої пенсії в різних областях України?

Станом на липень 2025 року всеукраїнська середня пенсія становила 6 410 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Найбільший розмір середньої пенсії – у Києві (8 856 гривень), а також на Донеччині (7 840 гривень) та Дніпропетровщині (7 134 гривні).

Натомість найменший показник мають пенсіонери, які живуть у Тернопільській (4 967 гривень), Чернівецькій (5 136 гривень) та Закарпатській областях (5 210 гривень).

Середній розмір пенсій в Україні станом на липень / інфографіка ПФУ

Якою має бути середня пенсія?

Середня пенсія має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

За словами Данила Гетманцева, зараз показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні – близько 27%. Для порівняння, у країнах ЄС він становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Загалом більшість пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 000 гривень:

56,2% пенсіонерів – нижче 5 000 гривень;

35,7% – нижче 4 000 гривень;

3,7% – нижче 3 000 гривень.

Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 000 гривень, 14,8% – понад 10 000 гривень.

Також відомо, що середня пенсія зараз є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. За даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 гривень. Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму.

Який розмір мінімальної та максимальної пенсії?