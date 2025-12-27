В каком возрасте в Италии можно выйти на пенсию?

Итальянская пенсионная система сочетает смешанную и накопительную системы, а также предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на Elsa.

Пенсионную систему Италии реформируют, чтобы адаптировать к росту продолжительности жизни. Возраст для выхода на пенсию в этой стране пересматривают каждые два года.

Чтобы выйти на пенсию в Италии гражданин должен соответствовать требованиям о возрасте и имеющееся количество лет трудового стажа. Смешанную систему расчета используют для тех, кто выходит на пенсию в последние годы, то есть начал работать и делать страховые взносы после 1996 года.

Как работает смешанная пенсионная система?

Она является гибридной, ведь сочетает новую взносную систему и старую – на основе возмещения, которая действовала до 1996 года. Смешанная система предусматривает два "пенсионных окна":

возможность выйти на пенсию по возрасту , если имеешь 67 лет и не менее 20 лет страховых взносов;

, если имеешь 67 лет и не менее 20 лет страховых взносов; возможность стать пенсионером досрочно, если имеете достаточно стажа независимо от возраста: 41 год и 10 месяцев страхового стажа для женщин; 42 года и 10 месяцев страхового стажа для мужчин.

Вторым пенсионным окном могут воспользоваться граждане, которые начали работать в молодом возрасте.

Что предусматривает накопительная пенсионная система?

Для всех граждан Италии, которые начали работать после 1995 года, применяют исключительно взносную система расчета. То есть пенсия базируется на том, сколько взносов уплатил человек в течение трудовой карьеры.

После окончания трудовой жизни сумму взноса умножают на коэффициент трансформации, который зависит от возраста. Он учитывает остаточную продолжительность жизни, поэтому чем позже выход на пенсию, тем выше будет коэффициент и в конце концов сама пенсия.

Заметим! Взносовая система предусматривает пенсионные выплаты, которые значительно ниже по сравнению с заработной платой, получаемой в течение карьеры. Пенсия в такой системе составляет около 50 – 60% суммы заработной платы.

Какие пенсионные окна имеет система накопительных взносов:

окно по возрасту предусматривает те же требования, что и в смешанной системе, но во взносной системе имеет дополнительное требование, связанное с размером пенсии: он как минимум должен быть равен стоимости пособия по социальному обеспечению (чтобы получить годовую пенсию такого типа, нужно уплатить взносов на более 100 тысяч евро );

); окно для досрочного выхода на пенсию требует 42 года и 10 месяцев уплаты страховых взносов для мужчин и не менее 41 года и 10 месяцев взносов для женщин, однако с 2027 года требования начнут расти;

окно досрочного выхода на пенсию по уплате взносов: иметь возраст от 64 лет, не менее 20 лет стажа и оплатить более 400 тысяч евро взносов.

Важно! Для тех, кто не заработал 20 лет стажа или не достиг порогового размера накопленных взносов, выход на пенсию возможен в 71 год. Он предусматривает не менее 5 лет взносов.

Какой средний размер пенсии в Италии?