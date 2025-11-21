Кто из украинцев сможет получить выплату в размере 6 500 гривен?
Однако получат ее могут не все украинцы, рассказала Валерия Коваль – заместитель министра цифровой трансформации в эфире 24 Канала.
Читайте также В Украине стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку"
Если "зимнюю тысячу" могут получить все украинцы, то соцвыплату в размере 6 500 гривен – те, что больше всего пострадали и оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет об уязвимых категориях населения.
Деньги предусмотрены для покрытия базовых потребностей зимой, то есть одежда, обувь, лекарства доступна и тому подобное.
Важно! Помощь не получат те украинцы, что находятся за рубежом или на оккупированных территориях. Выплата предусмотрена для граждан, находящихся на территории Украины.
В Дии уже сообщили, кто именно имеет право на 6 500 гривен:
- родители или опекуны для детей, которые уже получают государственные выплаты;
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью;
- дети-воспитанники в приемных семьях и ДБС;
- дети ВПЛ, которые получают помощь на проживание;
- дети из малообеспеченных семей до 18 лет;
- люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
- одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
Зимние 6 500 гривен – о заботе и поддержке тех, кому сейчас тяжелее всего. Помощь позволяет подготовиться к холодам и закрыть потребности в самом необходимом,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Подача заявок (как через Дію, так и через Пенсионный фонд) продлится до 17 декабря 2025 года. Использовать деньги нужно в течение 180 дней.
Что еще следует знать о "Зимней поддержке"?
- Еще 15 ноября в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка". "Зимнюю тысячу" можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов, задонатить и тому подобное.
- С 18 ноября отделения Укрпочты начали принимать заявки, чтобы помочь украинцам получить 1 000 гривен. Подать заявку на получение "зимней тысячи" можно до 24 декабря.