Хто з українців зможе отримати виплату у розмірі 6 500 гривень?

Однак отримають її можуть не всі українці, розповіла Валерія Коваль – заступниця міністра цифрової трансформації в ефірі 24 Каналу.

Якщо "зимову тисячу" можуть отримати всі українці, то соцвиплату у розмірі 6 500 гривень – ті, що найбільше постраждали та опинилися у складних життєвих обставинах. Мова йде про вразливі категорії населення.

Гроші передбачені для покриття базових потреб взимку, тобто одяг, взуття, ліки доступна тощо.

Важливо! Допомогу не отримають ті українці, що перебувають за кордоном або на окупованих територіях. Виплата передбачена для громадян, що знаходяться на території України.

У Дії вже повідомили, хто саме має право на 6 500 гривень:

батьки або опікуни для дітей, які вже отримують державні виплати; діти під опікою чи піклування; діти з інвалідністю; діти-вихованці у прийомних сім’ях та ДБС; діти ВПО, які отримують допомогу на проживання; діти з малозабезпечених сімей до 18 років; люди з інвалідністю I групи серед ВПО; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Зимові 6 500 гривень – про турботу й підтримку тих, кому зараз найважче. Допомога дає змогу підготуватися до холодів і закрити потреби в найнеобхіднішому,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Подання заявок (як через Дію, так і через Пенсійний фонд) триватиме до 17 грудня 2025 року. Використати гроші потрібно протягом 180 днів.

Що ще слід знати про "Зимову підтримку"?