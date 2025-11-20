Що відомо про збільшення соціальних виплат?

Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня поточного року, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою,

– сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Він зазначив, що тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин.

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 гривню. Якщо в сім’ї двоє або більше непрацездатних членів, то сума розподілятиметься порівну між ними.

Зараз ці виплати становлять 5 000 гривень, 6 500 гривень або 8 000 гривень залежно від кількості утриманців – і були встановлені ще у 2014 році,

– зазначили у відомстві.

Зокрема виплати нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Цікаво! Згідно з інформацією, сьогодні пенсії у зв’язку із втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.

Що ще відомо про соцвиплати в Україні?

Нагадаємо, що в Україні наразі активно обговорюють "зимову тисячу". Зокрема станом на понеділок, 17 листопада, 5 мільйонів українців подали заявку на отримання цієї допомоги.

Подати заяву можна до 24 грудня. Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги, – зазначила Свириденко.

Зверніть увагу! Кошти надійдуть через 10 днів після оформлення заявки.

Що ще відомо про "зимову тисячу"?