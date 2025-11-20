Чи передбачені надбавки для матерів дітей з інвалідністю та багатодітних батьків?

Як пояснюють в Пенсійному фонді на запит 24 Каналу, закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" дозволяє призначати спеціальну пенсію матерям, які народили 5 та більше дітей, а також виховали їх до 6 років.

Водночас окремих надбавок чи доплат для матерів людей з інвалідністю з дитинства та ветеранів праці закон зараз не передбачає.

Але багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства можуть вийти на пенсію раніше за пільговими умовами,

– додають у Фонді.

Як визначають розмір пенсії інвалідності?

В Україні пенсію по інвалідності призначають за кількома законами, залежно від того, ким була людина та за яких обставин вона отримала інвалідність.

Це загальний закон про пенсійне страхування, закон про військовослужбовців, про осіб, постраждалих від Чорнобиля, а також закон про прокуратуру. Усі вони застосовуються, коли інвалідність призводить до повної або часткової втрати працездатності,

– зауважують в ПФУ.

Як відомо, за основним пенсійним законом пенсію по інвалідності дають за наявності певного страхового стажу – від 1 до 15 років. А розраховується така пенсія як частина від пенсії за віком:

люди з інвалідністю I групи отримують 100% від пенсії за віком,

отримують 100% від пенсії за віком, люди з інвалідністю II групи – 90% від пенсії за віком,

– 90% від пенсії за віком, люди з інвалідністю III групи – 50% від пенсії за віком.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу, зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Зверніть увагу! Пенсію у разі втрати годувальника також призначають за кількома законами. Її призначають непрацездатним членам сім'ям годувальника, які були на його утриманні.

Яка пенсія вигідніша?