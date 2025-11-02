Чи завжди потрібен страховий стаж для пенсії по інвалідності?
В Україні особи з підтвердженою групою інвалідності мають право на спеціальні пенсійні виплати. Зазвичай для їх призначення потрібен мінімальний страховий стаж, проте в окремих випадках пенсія по інвалідності може нараховуватися навіть без нього, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Вона може бути призначена у специфічних випадках:
- інвалідність набута під час проходження строкової військової служби;
- інвалідність через участь у масових акціях під час Революції гідності (21 листопада 2013 – 21 лютого 2014), якщо звернення за медичною допомогою було до 30 квітня 2014 року.
В інших випадках без стажу громадяни можуть отримати соціальну пенсію по інвалідності через органи соцзахисту.
Чи буде пенсія по інвалідності військовому без стажу?
Як також розповіли у Пенсійному фонді, військовослужбовці мають право на пенсію по інвалідності без стажу у таких ситуаціях:
- під час служби;
- протягом 3 місяців після звільнення;
- пізніше, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, набутими під час служби.
Розмір виплат для військових визначається від грошового забезпечення, а не від пенсії за віком:
- I група – 70% (100% при інвалідності через бойові дії)
- II група – 60% (80% при інвалідності через бойові дії)
- III група – 40% (60% при інвалідності через бойові дії)
У кожному конкретному випадку точний розмір виплат та умови їх призначення варто уточнювати в Пенсійному фонді України.
Що ще варто знати про пенсії по інвалідності: коротко про головне
Пенсія по інвалідності для цивільних осіб визначається виходячи з наявного страхового стажу та розміру пенсії за віком. Зокрема, особи з третьою групою отримують 50% від пенсії за віком.
Для військовослужбовців розмір виплат залежить від обставин отримання інвалідності, при цьому мінімальна пенсія для третьої групи становить 9 478 гривень на місяць.