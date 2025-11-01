Чи зросте розмір додаткових винагород військовим у листопаді?

У листопаді 2025 року система грошового забезпечення у Збройних силах України залишиться без змін. Як повідомляє Міністерство оборони, підхід до нарахування виплат залишається диференційованим, пише 24 Канал.

Базові оклади та стабільні доплати залишаються незмінними, а додаткові виплати продовжують діяти відповідно до чинного порядку.

Важливо! Розмір винагород залежить від характеру служби, складності завдань та умов, у яких вони виконуються.

Який буде розмір доплат у листопаді?

Базові оклади залишаються стабільними. Водночас постанова Кабміну №168 передбачає, що додаткові виплати нараховуються у таких розмірах:

  • 100 тисяч гривень: військовим, які безпосередньо виконують бойові завдання на передовій, а також пораненим, полоненим чи родинам загиблих;
  • 70 тисяч гривень: за участь у бойових діях на передових позиціях або тимчасово окупованих територіях;
  • 50 тисяч гривень: для військових зі складу органів управління бойовими частинами;
  • 30 тисяч гривень: для підрозділів, що забезпечують тилову роботу, логістику, зв’язок і ППО;
  • 20,1 тисячі гривень: для поранених, тимчасово відсторонених від служби до завершення лікування.

Зверніть увагу! Нарахування здійснюється на підставі рапорту командира, який підтверджує участь військовослужбовця у виконанні завдань.

Які ще виплати є для військових?

  • Військовослужбовці та члени їхніх родин можуть розраховувати на різні види грошового забезпечення. Йдеться про щомісячні оклади, доплати та одноразові винагороди.

  • Останні законодавчі зміни також дозволяють військовим заздалегідь визначати порядок отримання виплат у разі потрапляння в полон або зникнення безвісти.