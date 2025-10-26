Чому можуть позбавити статусу УБД?

Статус учасника бойових дій (УБД) гарантує ветеранам пільги та соціальну підтримку. Але він не є довічним. У низці випадків ветеранів можуть його позбавити, пише 24 Канал із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Йдеться про:

Вчинення тяжкого злочину: якщо військовий під час служби або виконання бойового завдання скоїв умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Надання неправдивих даних: якщо встановлять, що ветеран подав неправдиву інформацію про участь у бойових діях або власні персональні дані.

Добровільна відмова: статус анулюють, якщо військовослужбовець самостійно подає заяву про відмову від УБД.

Хто ухвалює рішення про позбавлення статусу УБД?

Порядок надання та скасування статусу УБД визначено постановою Кабінету Міністрів №203 від 3 березня 2020 року. Рішення ухвалюють відомчі комісії при Міністерстві оборони, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужбі, ДСНС та інших силових відомствах.

У спірних випадках остаточне слово належить Міжвідомчій комісії при Міністерстві у справах ветеранів.

Які пільги мають учасники бойових дій?