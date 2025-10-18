Які зарплати нараховуватимуть військовим з 1 листопада?
З 1 листопада військові ЗСУ та інших формувань отримають регулярні виплати відповідно до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постанови Кабміну № 704, пише 24 Канал. Таке грошове забезпечення включає:
Цікаво Пенсійні виплати військовим: скільки коштів можуть отримувати УБД
- Основну частину, тобто посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років.
- Надбавки за службу та бойові завдання з урахуванням рівня відповідальності та ризиків.
- Одноразові виплати та компенсації, як от матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення та спеціальні виплати.
Зверніть увагу! Мінімальна гарантована ставка в ЗСУ становить 20 100 гривень, що залишається незмінною. При цьому базова ставка може зростати залежно від роду військ, посади, звання та складності виконуваних завдань.
Які будуть надбавки для військовослужбовців у листопаді?
З 1 листопада застосовуються надбавки, встановлені постановою Кабміну № 168:
- 30 000 гривень щомісячно отримають військові, які виконують завдання поза активними бойовими зонами.
- 50 000 гривень отримають командири та ті, хто координує підрозділи, за підвищену відповідальність.
- 100 000 гривень отримають військові, які безпосередньо беруть участь у боях або виконують особливо небезпечні завдання.
Зауважте! Додатково передбачена накопичувальна премія 70 000 гривень для тих, хто протягом 30 днів безперервно виконує завдання на передовій або в тилу ворога.
Що ще відомо про виплати військовим: коротко про головне
Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує виплати для військових, звільнених з полону та тих, хто потребує лікування в лікарні. Вони щомісяця отримуватимуть додатково 50 000 гривень.
Після звільнення з полону військовим виплачують 100 000 гривень одноразово, а також по 100 000 гривень за кожен рік, проведений у полоні.