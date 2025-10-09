Виплати отримуватимуть особи, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду України.

Що відомо про законопроєкт?

"За" проголосували 244 депутати.

Також Рада підтримала рішення про невідкладне підписання цього законопроєкту. "За" – 232.

Закон передбачає, що:

військовим, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), виплачуватимуть на місяць 50 000 гривень,

виплата діятиме весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями);

у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи військових злочинах такі виплати зупинятимуть, а за обвинувальним вироком – скасовуватимуть;

довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюватимуть протягом 5 днів.

"Законопроєкт також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм", – додав нардеп Олексій Гончаренко.

Наразі такі виплати отримують тільки ті, хто має поранення, контузії чи каліцтва. А відтепер допомогу отримуватимуть звільнені з полону військові, які потребують лікування через важкі захворювання, які вони отримали або які загострилися під час перебування у полоні.

Скільки отримують українці, які отримали інвалідність через війну?