Выплаты будут получать лица, имеющие заболевания, требующие длительного стационарного лечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Что известно о законопроекте?
"За" проголосовали 244 депутата.
Также Рада поддержала решение о безотлагательном подписании этого законопроекта. "За" – 232.
Закон предусматривает, что:
военным, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении (более 30 дней), будут выплачивать в месяц 50 000 гривен,
выплата будет действовать все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами);
в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях такие выплаты будут останавливать, а по обвинительному приговору – отменять;
справка об обстоятельствах получения травмы или болезни будет оформляться в течение 5 дней.
"Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученные во время плена, чтобы избежать бюрократических преград и различной трактовки норм", – добавил нардеп Алексей Гончаренко.
Сейчас такие выплаты получают только те, кто имеет ранения, контузии или увечья. А отныне помощь будут получать освобожденные из плена военные, которые нуждаются в лечении из-за тяжелых заболеваний, которые они получили или которые обострились во время пребывания в плену.
Сколько получают украинцы, которые получили инвалидность из-за войны?
В Украине пенсии по инвалидности вследствие войны предусмотрены законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".
Пенсию по инвалидности ІІ группы вследствие войны начислят, если инвалидность установлена во время прохождения человеком военной службы, инвалидность наступила в течение 3 месяцев после увольнения или же группу инвалидности назначили после окончания трехмесячного срока, но она связана со службой.
Выплаты привязаны к денежному обеспечению и группе инвалидности. Для І группы выплата составляет 100%, для ІІ группы – 80%, для ІІІ группы – 60%.