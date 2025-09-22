Рада получила проект закона 22 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Какой закон Зеленский передал в Раду?

Верховная Рада получила проект Закона об одобрении Указа Президента Украины "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства".

Его рассмотрит комитет Верховной рады. Соответствующий закон он получил 22 сентября.

В пояснительной записке к документу указано, что речь идет об отправке украинских военных на обучение в Турцию и Великобританию.

В проекте закона предлагается отправить в Турцию корвет ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа" с экипажем до 106 военных. В то же время в Великобританию отправят корабли "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" с экипажами 39 человек на каждом.

Указано также, что отправка подразделений за границу будет стоить 135 миллионов гривен.

