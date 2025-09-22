Рада одержала проєкт закону 22 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.

Який закон Зеленський передав до Ради?

Верховна Рада отримала проєкт Закону про схвалення Указу Президента України "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав".

Його розгляне комітет Верховної ради. Відповідний закон він одержав 22 вересня.

У пояснювальній записці до документа вказано, що йдеться про відправлення українських військових на навчання до Туреччини та Великої Британії.

У проєкті закону пропонується відправити до Туреччини корвет ВМС ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" з екіпажем до 106 військових. Водночас до Великої Британії відправлять кораблі "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" та "Генічеськ" з екіпажами 39 людей на кожному.

Вказано також, що відправлення підрозділів за кордон коштуватиме 135 мільйонів гривень.

