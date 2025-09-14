Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Що відомо про навчання поляків збивати російські дрони?
Радослав Сікорський зазначив, що польські команди боротьби з безпілотниками пройдуть навчання від українських операторів. Це має допомогти полякам захищатися від потенційних майбутніх атак Росії на територію їхньої країни.
Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії,
– сказав міністр закордонних справ Польщі.
Він підкреслив, що саме українці будуть вчити поляків, як протистояти Росії, а не навпаки. І це мають якнайшвидше зрозуміти і суспільство, і уряди на Заході.
Навчання польських команд передовому українському досвіду боротьби з безпілотниками відбуватиметься у навчальному центрі НАТО в Польщі. За словами Сікорського, це безпечніше, ніж робити ці навчання в Україні.
Сікорський заявив, що реакція Польщі на атаку Росії була б "набагато жорсткішою", якби під час повітряного удару 10 вересня на території Польщі постраждали або загинули люди. Водночас він відмовився пояснити, якою саме могла б бути така відповідь у майбутньому.
"З таким агресором і брехуном, як Путін, спрацьовує лише найжорсткіший контртиск", – сказав він.
Як ще Україна допомагатиме Польщі з повітряною обороною?
Dronarium Academy спільно з вихідцями "Птахів Мадяра" запускають у Польщі антишахедні курси. У межах цієї ініціативи будуть створені окремі групи для військових і цивільних поляків.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що до нашої країни прибуде делегація польських військових для обміну досвідом у сфері оборони. Цей візит заплановано на четвер, 18 вересня 2025 року.
Цікаво, що видання Reuters також писало, що поляки масово записуються на військові навчання через страх агресії з боку Росії, особливо після інциденту з російськими безпілотниками 10 вересня. Все це відбувається на добровільній основі.