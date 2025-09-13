Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Reuters.

До теми Путін уже атакував НАТО: чому настав час для Альянсу збивати російські дрони над Україною

Як поляки йдуть на військові навчання після інциденту з РФ?

За 6 кілометрів від російського кордону на півночі Польщі адміністраторка офісу Агнешка Єдрушак копає траншею. Через страх війни з Росією жінка хоче мати змогу захистити свою родину, зокрема 13-річного сина.

Тисячі поляків, таких як Єдрушак, записуються на добровільні військові збори, оскільки польська армія прагне поповнити свої лави професійним та добровольчим персоналом на тлі зростальної стурбованості щодо військової агресії Росії.

Я б зробила все, щоб моя дитина була в безпеці. І я б точно хотіла боротися за його захист,

– сказала Єдрушак, одягнена у військову форму, з обличчям розфарбованим у камуфляжні кольори.

Для багатьох у Польщі страх перед ворожістю з боку Росії є небезпідставним. Ці побоювання лише зросли цього тижня після того, як Польща збила російські безпілотники у своєму повітряному просторі 10 вересня. Це перший відомий випадок, коли член військового альянсу НАТО здійснив постріли під час війни Росії в Україні.

Військові навчання Єдрушак відбувалися у місті Бранево, на полігоні, де випробовують південнокорейські танки K-2. Польща замовила 180 таких машин ще у 2022 році в межах великої оборонної угоди. Полігон, оточений лісами та пісками, наповнювався гуркотом танкових двигунів і вигуками команд.

Хоча жінка намагається залишатися зосередженою у своєму повсякденному житті, Єдрушак каже, що хотіла підготуватися до "нової реальності".

Скільки поляків уже записалися на добровільні військові збори?

За словами полковника Гжегожа Вавжинкевича, керівника Центрального військового рекрутингового центру Польщі, протягом перших 7 місяців 2025 року понад 20 000 поляків записалися на добровільні військові збори, що відповідає рекордним показникам минулого року.

Він очікує, що до кінця цього року близько 40 000 добровольців завершать військовий вишкіл. Це більш ніж удвічі більше людей порівняно з 16 000 у 2022 році.

Уряд Туска також переміщує військові частини на схід, щоб залучити сильніші резерви для набору нових військовослужбовців.

Люди працюватимуть і служитимуть у місцях, де захищатимуть власні домівки,

– сказав Павел Залевський, заступник міністра оборони.

За словами чиновників, основна увага в реструктуризації військової частини Польщі зосереджена на мобільності, бронетанкових можливостях, протиповітряній обороні та логістичних операціях.

Проходження військового вишколу не зобов'язує людей автоматично служити в армії. Програма розроблена гнучкою: добровольці можуть продовжувати професійну військову службу, вступати до Сил територіальної оборони (WOT) або залишатися в активному чи пасивному резерві.

Ті, хто приєднується до WOT, зазвичай служать неповний робочий день у своїх регіонах і можуть бути залучені до надзвичайних ситуацій або під час підвищених загроз, зокрема стихійні лиха чи прикордонні інциденти, як-от коли Білорусь спрямувала десятки тисяч мігрантів до Польщі у 2021 році під час напруженості з Європейським Союзом.

Добровольці навчаються разом із професійними солдатами, але не зараховуються до регулярних підрозділів, окрім випадків офіційного вступу на службу. Така структура дозволяє створювати масштабовані сили, які можуть підтримувати оборонну стратегію Польщі у скрутні часи.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив Reuters, що, навіть попри розвиток технологій на полі бою, підготовка достатньої кількості особового складу залишається життєво важливою для здатності Польщі захищатися.

"Коли йде війна або якась близька до війни загроза, важливі найбазовіші речі: паливо, боєприпаси та люди", – сказав посадовець агентству.

За оцінками експертів, Польща має третю за величиною армію в НАТО після Сполучених Штатів та Туреччини. Вона налічує 216 000 військовослужбовців.

Польща стрімко збільшувала свої збройні сили в останні роки, піднявшись таким чином з дев'ятого місця за величиною армії НАТО у 2014 році. Також країна планує збільшити чисельність військ майже на третину протягом наступного десятиліття.

Що відомо про атаку російських безпілотників по Польщі?