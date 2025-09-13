Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.

К теме Путин уже атаковал НАТО: почему пришло время для Альянса сбивать российские дроны над Украиной

Как поляки идут на военные учения после инцидента с РФ?

В 6 километрах от российской границы на севере Польши администратор офиса Агнешка Едрушак копает траншею. Из-за страха войны с Россией женщина хочет иметь возможность защитить свою семью, в частности 13-летнего сына.

Тысячи поляков, таких как Едрушак, записываются на добровольные военные сборы, поскольку польская армия стремится пополнить свои ряды профессиональным и добровольческим персоналом на фоне растущей обеспокоенности относительно военной агрессии России.

Я бы сделала все, чтобы мой ребенок был в безопасности. И я бы точно хотела бороться за его защиту,

– сказала Едрушак, одета в военную форму, с лицом раскрашенным в камуфляжные цвета.

Для многих в Польше страх перед враждебностью со стороны России является небезосновательным. Эти опасения только возросли на этой неделе после того, как Польша сбила российские беспилотники в своем воздушном пространстве 10 сентября. Это первый известный случай, когда член военного альянса НАТО совершил выстрелы во время войны России в Украине.

Военные учения Едрушак проходили в городе Бранево, на полигоне, где испытывают южнокорейские танки K-2. Польша заказала 180 таких машин еще в 2022 году в рамках большого оборонного соглашения. Полигон, окруженный лесами и песками, наполнялся грохотом танковых двигателей и выкриками команд.

Хотя женщина пытается оставаться сосредоточенной в своей повседневной жизни, Едрушак говорит, что хотела подготовиться к "новой реальности".

Сколько поляков уже записались на добровольные военные сборы?

По словам полковника Гжегожа Вавжинкевича, руководителя Центрального военного рекрутингового центра Польши, в течение первых 7 месяцев 2025 года более 20 000 поляков записались на добровольные военные сборы, что соответствует рекордным показателям прошлого года.

Он ожидает, что до конца этого года около 40 000 добровольцев завершат военную подготовку. Это более чем вдвое больше людей по сравнению с 16 000 в 2022 году.

Правительство Туска также перемещает военные части на восток, чтобы привлечь сильные резервы для набора новых военнослужащих.

Люди будут работать и служить в местах, где будут защищать собственные дома,

– сказал Павел Залевский, заместитель министра обороны.

По словам чиновников, основное внимание в реструктуризации военной части Польши сосредоточено на мобильности, бронетанковых возможностях, противовоздушной обороне и логистических операциях.

Прохождение военной подготовки не обязывает людей автоматически служить в армии. Программа разработана гибкой: добровольцы могут продолжать профессиональную военную службу, вступать в Силы территориальной обороны (WOT) или оставаться в активном или пассивном резерве.

Те, кто присоединяется к WOT, обычно служат неполный рабочий день в своих регионах и могут быть привлечены к чрезвычайным ситуациям или во время повышенных угроз, в частности стихийные бедствия или пограничные инциденты, например, когда Беларусь направила десятки тысяч мигрантов в Польшу в 2021 году во время напряженности с Европейским Союзом.

Добровольцы учатся вместе с профессиональными солдатами, но не зачисляются в регулярные подразделения, кроме случаев официального поступления на службу. Такая структура позволяет создавать масштабируемые силы, которые могут поддерживать оборонную стратегию Польши в трудные времена.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил Reuters, что, даже несмотря на развитие технологий на поле боя, подготовка достаточного количества личного состава остается жизненно важной для способности Польши защищаться.

"Когда идет война или какая-то близкая к войне угроза, важны базовые вещи: топливо, боеприпасы и люди", – сказал чиновник агентству.

По оценкам экспертов, Польша имеет третью по величине армию в НАТО после Соединенных Штатов и Турции. Она насчитывает 216 000 военнослужащих.

Польша стремительно увеличивала свои вооруженные силы в последние годы, поднявшись таким образом с девятого места по величине армии НАТО в 2014 году. Также страна планирует увеличить численность войск почти на треть в течение следующего десятилетия.

Что известно об атаке российских беспилотников по Польше?